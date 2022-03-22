Son dakika haberleri | Zonguldak'ta karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle 7 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler

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Son dakika haberleri | Zonguldak'ta karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle 7 kişi hastaneye kaldırıldı

AA - Fadime Yılmaz Elma - Güncel
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Son dakika haberleri | Zonguldak'ta karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberler... Zonguldak'ta aynı aileden 7 kişi, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta aynı aileden 7 kişi, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Çınartepe Mahallesi Akaryakıt Sokak'ta ikamet eden Barut ailesi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri şüphesiyle sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, 7 kişiyi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Baba Ahmet ile eşi Altun Barut buradaki tedavilerinin ardından, ailenin diğer üyeleri ise sevk edildikleri Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ndeki tedavilerinin ardandan taburcu edildi.

AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel

Akaryakıt, Zonguldak, Güncel, Haberler

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