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Son dakika haberleri | Zonguldak'ta DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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Son dakika haberleri | Zonguldak'ta DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda terör örgütü Deaş'la irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.

Kent merkezi ile Ereğli ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Irak uyruklu U.H.A.M. ve S.H.J.L. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Zonguldak, Terör, DEAŞ, Güncel, Haberler

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