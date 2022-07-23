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Son Dakika | Zeytinburnu Sahili'nde ateşsiz piknik denetimi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son Dakika | Zeytinburnu Sahili'nde ateşsiz piknik denetimi

Son dakika haberi: ZEYTİNBURNU Kazlıçeşme sahilinde zabıta ekipleri piknik yapanların ateş yakıp yakmadıklarını kontrol etmek için denetimlerde bulundu.

ZEYTİNBURNU Kazlıçeşme sahilinde zabıta ekipleri piknik yapanların ateş yakıp yakmadıklarını kontrol etmek için denetimlerde bulundu.

Zabıta ekipleri, Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilinde denetimlerde bulundu. Ekipler tarafından sahil boyunca vatandaşların ateş yakıp yakmadıkları kontrol edildi.  Sahile ailesiyle birlikte piknik yapmaya gelenlerden biri, "Bu uygulama gayet güzel oldu. Nargileler olmadığı için yeşillendik aslında. Buralar hep kurumuştu. Mutluyuz. Biz çay ve çekirdekle pikniğimizi gayet keyifli bir şekilde yapıyoruz. O dönem her yerde küller oluyordu. Taşları filan bırakıyorlardı ve çok kötü bir görüntü oluyordu. His ve duman oluyordu. Şimdi çocuklarımızla keyifli zaman geçirebiliyoruz" dedi.  Ekipler tarafından vatandaşlara piknik ve mesire alanlarında ateşsiz piknik yapmak, spor, yürüyüş faaliyetlerinde bulunmanın serbest olduğu hatırlatıldı, uyarılarda bulunuldu.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zeytinburnu Zabıta Güncel Haberler Son Dakika

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