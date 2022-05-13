Son dakika... ZEYTİNBURNU'NDA ARKADAŞLARINI ÖLDÜREN 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI - Haberler

ZEYTİNBURNU'nda para yüzünden kavga ettikleri arkadaşları Ahmad S.(23)'yi bıçakla öldürdükleri tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. İki şüphelinin cinayetin ardından evden ayrıldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Zeytinburnu, Telsiz Mahallesi'nde 6 Mayıs 2022 tarihinde meydana gelen olayda, polisi arayan Afganistan uyruklu İmran A. ev arkadaşını oturdukları binanın merdiven boşluğunda kanlar içinde bulduğunu söyleyerek yardım istedi. Olay yerine giden polis ekipleri Ahmat S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cinayet Büro Amirliğinde ifade veren İmran A., 7 kişi aynı evde kaldıklarını, sabah işe gitmek için evden çıktığında Ahmat S.'nin diğer iki arkadaşı Muhammad H.(21), ve Kalender H.(21) ile birlikte evde yalnız kaldığını söyledi. Öte yandan şüpheli durumda aranmaya başlanan Muhammad H.'nin evde kalan bir arkadaşını arayarak pasaportunu getirmesini istediği cinayetle ilgide Hak etti yaptım dediği öğrenildi.

Bu gelişme üzerine aranmaya başlanan şüpheliler Muhammad H. ile Kalender H., önceki gün Sakarya'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin öldürdükleri arkadaşlarıyla alacak verecek meselesi yüzünden tartıştıkları ardından cinayeti işleyip evden kaçtıkları tespit edildi. Şüpheliler evden ayrılırken bir güvenlik kamerası tarafından da görüntülendiği ortaya çıktı.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

Demirören Haber Ajansı / Güncel