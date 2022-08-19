Zaporijya Nükleer Santrali'nde olası bir kazanın sonuçları modellendi

Ukrayna Hidrometeoroloji Enstitüsü'nden bilim insanları, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya'da bir kaza olması durumunda radyasyonun hangi bölgelere doğru yayılacağını gösteren sanal simülasyon modelledi.

Ukrayna Hidrometeoroloji Enstitüsü'nden bilim insanları, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya'da bir kaza olması durumunda radyasyonun hangi bölgelere doğru yayılacağını gösteren sanal simülasyon modelledi. 17 Ağustos'ta paylaşılan simülasyon modeline göre, havadaki radyasyon ilk başta Polonya ve Belarus gibi komşu ülkelere ulaşsa da daha sonra ülkenin Donbas bölgesinde yoğunlaşıyor.

Ulusal Bilimler Akademisi'ne bağlı Ukrayna Hidrometeoroloji Enstitüsü'nden bilim insanları, 15 ila 18 Ağustos tarihleri arasındaki hava koşullarını baz alarak hazırlanan simülasyonla Zaporijya'da meydana gelecek olası bir kaza sonrasında radyasyonun havayla hangi bölgelere taşınacağını ve kirlilik yaratacağını modelledi.