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Son dakika haberleri | Yuvadan düşen yaralı leylek, tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı - Erkan Bay - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Yuvadan düşen yaralı leylek, tedavi altına alındı Elazığ'da yuvasından cami bahçesine düşen yaralı leylek, tedavi altına alındı.

Yuvadan düşen yaralı leylek, tedavi altına alındı

ELAZIĞ - Elazığ'da yuvasından cami bahçesine düşen yaralı leylek, tedavi altına alındı.

Olay, Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yuvasından merkez cami bahçesine yavru bir leylek düştü. Bahçede halsiz bir şekilde leyleği gören Faruk İnce, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaralı leyleği alarak, tedavisi yapılması üzere Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi götürdü. Tedavisi yapılan leyleğin ardından doğaya bırakılacağı bildirildi.

İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Güncel

Karakoçan Elazığ Güncel Haberler Son Dakika

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