Son dakika haberleri | Yurt dışına çıkış harç tutarının yeniden belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de - Haberler

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Son dakika haberleri | Yurt dışına çıkış harç tutarının yeniden belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri | Yurt dışına çıkış harç tutarının yeniden belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yurt dışına çıkış harç tutarının 150 TL olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yurt dışına çıkış harç tutarının 150 TL olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 'Yurt Dışına Çıkış Harç Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar' ile, yurt dışına çıkış için alınan harç tutarı 150 Türk Lirası olarak belirlendi. Yürürlüğe giren kararın, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütüleceği belirtildi.

(Mehmet Kalay-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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