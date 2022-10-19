Son dakika haberleri... Yunanistan'da tek motorlu uçak kazasında 1 kişi öldü Güncel Haberler Son dakika haberleri: Yunanistan'ın Thiva bölgesinde, tek motorlu uçağın düşmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yunanistan'ın Thiva bölgesinde, tek motorlu uçağın düşmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, uçağın düştüğüne ilişkin alınan haberin ardından 3 itfaiye aracı ve 8 itfaiye eri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, enkazda 75-80 yaşlarında bir erkek cesedi tespit etti. Kaynak: AA / Güncel Yunanistan İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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