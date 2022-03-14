Son dakika haberleri | Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haberler

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Son dakika haberleri | Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

AA - Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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Son dakika haberleri | Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haber: Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e bugün uygulanan Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e bugün uygulanan Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, haftalık olağan basın toplantısında, Miçotakis'e yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, Başbakan'ın karantina süresi boyunca evinden çalışacağını söyledi.

Miçotakis de sosyal medyada yaptığı paylaşımda, hastalığın hafif atlatılmasında üç doz aşı uygulanmasının önemine dikkati çekerek, "Eminim ki her şey yolunda gidecek ve çok yakında tekrar ofisimde olacağım." ifadesini kullandı.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

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