Son dakika haberleri... Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi gözaltına alındı
AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Son dakika haberler: Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK zanlısı sınırda gözaltına alındı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK zanlısı sınırda gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede operasyon düzenledi.
Operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi İ.D. yakalandı.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel