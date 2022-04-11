Son dakika haberleri... Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika haberleri... Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi gözaltına alındı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Son dakika haberleri... Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi gözaltına alındı

Son dakika haberler: Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK zanlısı sınırda gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü PKK zanlısı sınırda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede operasyon düzenledi.

Operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi İ.D. yakalandı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Yunanistan, Edirne, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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