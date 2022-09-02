Son dakika haberleri | Yozgat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi. Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, 77 yaşındaki kadın N.A, ateş, bulantı ve kusma şikayetiyle Kadışehri Devlet Hastanesine başvurdu. İlk müdahalenin ardından N.A, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. N.A, KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kadının cenazesi ilçede toprağa verildi. Güncel Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul Kadışehri Yozgat Kırım Güncel Haberler Son Dakika

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