Yozgat 3. sayfa haberi... Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı Güncel Haberler Yozgat haberi... Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltıYOZGAT Yozgat merkezli 3 ilde yürütülen uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı. Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı YOZGAT Yozgat merkezli 3 ilde yürütülen uyuşturucu operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan, uyuşturucu madde kullananlara yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Yozgat merkezli Ankara ve Kırşehir illerinde belirlenen adreslere özel harekat polisi ve helikopter destekli operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız 1 adet tabanca, 9 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 24 bin 220 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül Yozgat 3. Sayfa Güncel Haberler

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