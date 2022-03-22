Son dakika haberleri: Yemen Elektrik Bakanı, Doha'da Katarlı yetkililerle "elektrik projelerini" görüştü

Yemen Elektrik Bakanı Enver Kelşat, Katar Kalkınma Fonu Genel Müdürü Halife el-Kuvari ile ülkedeki elektrik projelerinin desteklenmesinin olanaklarını görüştü.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Elektrik Bakanı Kelşat, Kuvari ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede, ortak iş birliğini etkinleştirme mekanizmaları ve elektrik alanındaki projelerin desteklenmesinin olanakları ele alındı.

Ayrıca Aden'deki Katar Elektrik İstasyonu'nun bakımı yapılarak yeniden çalıştırılması başta olmak üzere Katar Kalkınma Fonu tarafından finanse edilen projeler de gözden geçirildi.

Yemen'in Doha Büyükelçisi Racih Badi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Katar Kalkınma Fonu'nun yaz mevsimine girilmeden Aden halkının acılarını hafifletmek için Katar Elektrik İstasyonu'nun bakımıyla ilgilenmesinden duyulan memnuniyet ifade edildi.

Yemen hükümeti, Eylül 2017'de Aden'in elektriğinin Katar tarafından sağlanan 60 megavat kapasiteli yeni bir elektrik santraliyle güçlendirildiğini duyurmuştu. Ancak santralin çalışmaya başlamasından yaklaşık bir yıl sonra bakım ihtiyacından dolayı santralde elektrik üretimi durmuştu.

Yemen'in geçici başkenti Aden, yetkililerin yıllardır bu soruna çözüm bulamaması nedeniyle zaman zaman elektrik kesintilerine karşı düzenlenen protestolara sahne oluyor.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.