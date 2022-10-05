Son dakika haber | Yemen'de ateşkesin sona ermesine rağmen Sana Havalimanı'ndan uçuşlar sürüyor

Son dakika gündem haberine göre Yemen'de ateşkesin sona ermesine rağmen Yemen Hava Yolları'na ait bir uçağın Ürdün'e gitmek üzere Uluslararası Sana Havalimanı'ndan havalandığı bildirildi.

Yemen'de ateşkesin sona ermesine rağmen Yemen Hava Yolları'na ait bir uçağın Ürdün'e gitmek üzere Uluslararası Sana Havalimanı'ndan havalandığı bildirildi.

Sana Havalimanı'ndaki kaynaklar, Ürdün'ün başkenti Amman varışlı Yemen Hava Yolları'na ait uçakta 280 yolcu bulunduğunu kaydetti.

Yolcuların çoğunun tedavi görmek üzere Yemen'den ayrılan kişiler olduğu ifade edildi.

Yemen'de ateşkesin bitmesiyle çatışmalar yeniden başlamıştı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Nisan'da Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuş, ateşkes daha sonra iki defa uzatılmıştı.

Yemen hükümeti ve Husilerin kabul ettiği ateşkes metnine göre, 6 ay devam eden ateşkesin süresi 2 Ekim'de yerel saatle 19.00'da sona ermişti.

Yerel kaynaklar, 2 Ekim'de ateşkesin sona ermesiyle Marib, Taiz ve diğer bazı bölgelerdeki cephelerde hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında şiddetli çatışmalar çıktığını aktarmıştı.