Son dakika haberleri! Yemen'de yıldırım düşmesi sonucu bir günde 13 kişi öldü Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre Yemen'in kuzeyindeki Hacce ve Amran kentlerinde son 24 saatte yıldırım düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Yemen'in kuzeyindeki Hacce ve Amran kentlerinde son 24 saatte yıldırım düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Husilere bağlı haber ajansı SABA'da yer alan haberde, Hacce kentinin çeşitli bölgelerinde yıldırım düşmesi sonucu 7 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı belirtildi. Husilere ait "September Net" sitesinde yer alan haberde de, Amran kentinde bir cenaze taziyesi sırasında düşen yıldırım sonucu 6 Yemenli kadının hayatını kaybettiği, 13'ünün ise yaralandığı aktarıldı. Birleşmiş Milletler (BM), 12 Ağustos'ta, Yemen'de şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle 77 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Güncel Kaynak: AA / Muhammed Semiz Amran Yemen Güncel Haberler Son Dakika

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