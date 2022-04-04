Son dakika haberleri... Yemen'de Ocak 2021'den beri mayınların patlaması sonucu 176 sivil öldü

Yemen'de 2021'in başından bu yana yere döşenen mayınların patlaması sonucu 176 sivilin öldüğü, 187'sinin yaralandığı bildirildi.

Yemen Mayın Gözlemevi'nden "4 Nisan Dünya Mayın Bilincini Geliştirme Günü" münasebetiyle yayımlanan yazılı açıklamada, ülkede çatışan tarafların yerleşim bölgelerinde döşediği mayınlar sebebiyle yaşanan can kayıplarına dikkat çekildi.

Ocak 2021'den Nisan 2022'ye kadar ülke genelinde 25'i çocuk ve 9'u kadın olmak üzere toplam 176 sivilin yaşamını yitirdiğine işaret edilen açıklamada, 83'ü çocuk ve 12'i kadın toplam 187 kişinin de mayınların patlaması sonucu yaralandığı ifade edildi.

Yemen'de uzun yıllardan beri çatışan tarafların döşediği mayınlar sebebiyle geniş tarım alanlarının kullanılamaz hale geldiğine vurgu yapılan açıklamada, "İran destekli Husiler tarafından denize bırakılan mayınlar Yemenli balıkçıların hayatını tehlikeye attığı gibi uluslararası ticaret trafiğini tehdit ediyor." denildi.

Açıklamada, Husilerin askeri veya sivil bölgeleri ayırt etmeden yerlere mayın ve patlayıcılar döşediği ifade edildi.

BM misyonundan Yemenli taraflara çağrı

Birleşmiş Milletler Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu (UNMHA) da 4 Nisan Dünya Mayın Bilincini Geliştirme Günü dolayısıyla bir açıklama yayımladı.

Yemen'de çatışan taraflara mayınları imha etme çabalarının hızlandırılması çağrısının yapıldığı açıklamada, mayın ve patlayıcıların her yıl Hudeyde vilayetinde onlarca kişinin hayatına mal olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde vilayetini mayınlardan arındırmak için Yemenli taraflarla çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.

Yemen hükümet yetkililerin açıklamalarına göre, Husiler tarafından ülkenin birçok bölgesine döşenen mayın sayısı bir milyonu aşıyor.

Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.