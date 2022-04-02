Son dakika haberleri: Yemen'de ateşkes başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Yemen'de ateşkes başladı

AA - Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: Yemen'de ateşkes başladı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleri doğrultusunda Yemenli taraflar arasında ilan edilen ateşkes yürürlüğe girdi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimleri doğrultusunda Yemenli taraflar arasında ilan edilen ateşkes yürürlüğe girdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yemenliler ateşkesi memnuniyetle karşıladı.

Ateşkes yerel saatle 19.00'da yürürlüğe girerken son saatlerde bölgedeki çatışma cephelerinde sükunet hakim oldu.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, dün yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

AA / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Güncel

Birleşmiş Milletler, Ateşkes, Çatışma, Yemen, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title