YEDİĞİ CEVİZ SOLUK BORUSUNU TIKAYAN 2 YAŞINDAKİ METİN ÖLDÜ

GAZİANTEP'te, yediği cevizin soluk borusunu tıkaması sonucu nefessiz kalan Metin Ufuk (2), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Mavikent Mahallesi'nde meydana geldi. Metin Ufuk'un iddiaya göre evde yediği ceviz, soluk borusunu tıkadı. Nefessiz kalan Metin, durumu fark eden yakınlarının çağırdığı ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Metin, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan küçük Metin'in cenazesi, adli tıp morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.