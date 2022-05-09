Son dakika haberleri | Yaşı küçük sürücünün kullandığı otomobil istinat duvarından düştü: 2 yaralı

SİVAS'ta yaşı küçük sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak, 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından şarampole devrildi. Kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında kent merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı yakınlarında meydana geldi. M.M.D. (15) yönetimindeki 58 FP 921 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yolun sağındaki istinat duvarından şarampole devrildi. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen araç ters döndü. Kazayı görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü M.M.D. ve yanında bulunan O.B. (17), itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. O.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.