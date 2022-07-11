Son dakika haberleri: Yasak aşk yaşadığı adamı tüfekle öldüren kadın: Namusumu temizledim (2) - Haberler

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Son dakika haberleri: Yasak aşk yaşadığı adamı tüfekle öldüren kadın: Namusumu temizledim (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri: Yasak aşk yaşadığı adamı tüfekle öldüren kadın: Namusumu temizledim (2)

Son dakika habere göre Abonelerin dikkatine;'Yasak aşk yaşadığı adamı tüfekle öldüren kadın: Namusumu temizledim' başlıklı haberle ilgili kaynağından yapılan düzeltmede Fatma Yiğit'in, yasak aşk yaşadığı Ferhat Demir'i tabanca ile öldürdüğü belirtildi.

Abonelerin dikkatine;

'Yasak aşk yaşadığı adamı tüfekle öldüren kadın: Namusumu temizledim' başlıklı haberle ilgili kaynağından yapılan düzeltmede Fatma Yiğit'in, yasak aşk yaşadığı Ferhat Demir'i tabanca ile öldürdüğü belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fatma Yiğit Güncel Haberler Son Dakika

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