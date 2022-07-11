Son dakika haberleri: Yasak aşk yaşadığı adamı tüfekle öldüren kadın: Namusumu temizledim (2)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika habere göre Abonelerin dikkatine;'Yasak aşk yaşadığı adamı tüfekle öldüren kadın: Namusumu temizledim' başlıklı haberle ilgili kaynağından yapılan düzeltmede Fatma Yiğit'in, yasak aşk yaşadığı Ferhat Demir'i tabanca ile öldürdüğü belirtildi.
Abonelerin dikkatine;
'Yasak aşk yaşadığı adamı tüfekle öldüren kadın: Namusumu temizledim' başlıklı haberle ilgili kaynağından yapılan düzeltmede Fatma Yiğit'in, yasak aşk yaşadığı Ferhat Demir'i tabanca ile öldürdüğü belirtildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel