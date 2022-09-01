Son dakika haberleri | Yargıtay Başkanı Akarca: "(FETÖ davalarına eleştiriler) Türk yargısı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Anayasamızın koruduğu temel hak ve... Güncel Haberler Son dakika haberi: Yargıtay Başkanı Akarca: "(FETÖ davalarına eleştiriler) Türk yargısı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Anayasamızın koruduğu temel hak ve özgürlükler konusunda duyarlıdır. Yargıtay Başkanı Akarca: "(FETÖ davalarına eleştiriler) Türk yargısı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Anayasamızın koruduğu temel hak ve özgürlükler konusunda duyarlıdır." Güncel Kaynak: AA / İsmet Karakaş Güncel Haberler Son Dakika

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