Son dakika haberleri... Yanlışlıkla öldürülen Büyükşen çifti cinayeti davasında eski sevgili dinlendi (2) Güncel Haberler Bir son dakika haberine göre 'ESRA, CİNAYET GÜNÜ BİZİ MANGAL İÇİN ÇAĞIRDI'Konya'da komşularının adresi sanılarak 4 yıl önce yanlışlıkla öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çifti cinayetiyle ilgili davanın bugün görülen 2'nci duruşmasında 28 tanıktan 16'sı dinlendi. 'ESRA, CİNAYET GÜNÜ BİZİ MANGAL İÇİN ÇAĞIRDI' Konya'da komşularının adresi sanılarak 4 yıl önce yanlışlıkla öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çifti cinayetiyle ilgili davanın bugün görülen 2'nci duruşmasında 28 tanıktan 16'sı dinlendi. Tanıtlar arasında azmettirici olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan Esra Taş'ın, olay saati birlikte piknik yaptıkları arkadaşı Hatice Nur B. de yer aldı. Hatice Nur B., arkadaşı Esra Taş'ın olay günü Çumra ilçesi Apa Mahallesi'ndeki Selçuk Üniversitesi'ne ait sosyal tesiste kendilerini pikniğe çağırdığını belirterek, şunları anlattı: "Esra, cinayet günü bizi mangal için çağırdı. O zamanlar Esra ile Abdullah sevgiliydi. Pikniğe giderken tanımadığım birine uğradık. Esra, o adamla aynı masada konuştu. Daha sonra pikniğe gittik. Biz 4 kişi gittik. Onlar 3 kişiydi. Selami, Abdullah ve ismini bilmediğim amca oğlu olarak tanıttıkları bir kişi vardı. Sonra mangal yaptık." 'ONLARI ÖLDÜRTTÜM' Hatice Nur B., piknik sırasında Abdullah Başdemir ile Esra Taş arasında geçen konuşmayı da anlatarak şöyle konuştu: "Esra ve Abdullah aralarında konuşurken Abdullah 'Ben onları öldürttüm' dedi. Hüseyin'in ailesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Esra, Hüseyin'e takıntılıydı. Esra da 'Sen aslansın, yaparsın' dedi." Hatice Nur B., cinayeti işlediği öne sürülen piknik yaptıkları tesiste bekçilik yapan Ertuğrul Çelik'i ise o gün orada hiç görmediğini belirtti. Hatice Nur B., "Abdullah'ın bu cinayeti işleyebileceğini düşünmüyorum. O yaptıysa bile, yanındaki Afgan çalışanlara yaptırabileceğini düşünüyordum. Ayrıca Abdullah, onunla beraber olmam için bana 10 bin lira teklif etti" diye konuştu. Duruşma diğer 12 tanığın dinlenmesi için yarına ertelendi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Hatice Nur Konya Güncel Haberler Son Dakika

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