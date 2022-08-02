Son dakika gündem: Yalova merkezli operasyonda 32 düzensiz göçmen yakalandı Son dakika haberleri: Yalova merkezli 3 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, ülkeye yasa dışı yollarla getirdikleri düzensiz göçmenleri çalıştıran Afganistan uyruklu 4 şüpheli ile 32 düzensiz göçmen yakalandı. Yalova merkezli 3 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, ülkeye yasa dışı yollarla getirdikleri düzensiz göçmenleri çalıştıran Afganistan uyruklu 4 şüpheli ile 32 düzensiz göçmen yakalandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Yalova Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla ilgili Afganistan uyruklu 4 şüpheliyi takibe aldı. Yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Yalova merkezli İstanbul ve Sakarya'da belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, özellikle Afganistan uyruklu düzensiz göçmenleri kaçak yollardan ülkeye getirerek kiraladıkları evlerde barındıran, çeşitli gündelik işlerde çalıştırarak komisyon karşılığında gelir elde edip "Hawala" olarak tabir edilen yasa dışı bankacılık faaliyeti yürüterek suç gelirlerini akladıkları ileri sürülen Afganistan uyruklu F.A, N.M.T, İ.A. ile F.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Operasyonda ayrıca adreslerde bulunan 32 düzensiz göçmenden 18'inin sınır dışı edildiği, 14'ünün işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Güncel AA / Sıtkı Yıldız Cumhuriyet Afganistan Göçmen Yalova 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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