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Son dakika haberleri | Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

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Son dakika haberleri | Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 4 araçta arama yaptı.

Araçlarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile uyuşturucu içiminde kullanılan cam aparat ve hassas terazi ele geçirildi.

Ekipler, olayla ilgili 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılardan B.K, K.G. ve F.M.Z, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliye sevk edildi.

Diğer 5 şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak"tan işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız - Güncel

Çiftlikköy Hisarcık Yalova Güncel Haberler Son Dakika

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