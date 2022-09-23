Yalova haberleri: Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama Güncel Haberler Yalova habere göre Yalova'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'i tutuklandı. Yalova'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 11'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucuyu Yalova'da satmaya çalışan zanlılara yönelik çalışma başlattı. "Üst torbacı" olarak tabir edilen kişiler tarafından sokak satıcılarına dağıtılan uyuşturucuların satışının yapılacağı bilgisine ulaşan ekipler, operasyon düzenledi. Narkotik köpekleri "Zeytin" ve "Gölge"nin eşliğinde şüphelilere ait 10 araç ile adreslerde arama yapıldı. Aramalarda 440 gram metamfetamin, 379 gram skunk, 4,87 gram esrar, bir hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca ve 3 mermi ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Narkotik Yalova Güncel Haberler

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