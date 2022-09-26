Son dakika haberleri | Yalova'da dolandırıcılık yapmaya çalıştığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Edinilen son dakika haberine göre Yalova'da telefonla dolandırıcılık yapmaya çalıştığı öne sürülen iki şüpheli tutuklandı. Yalova'da telefonla dolandırıcılık yapmaya çalıştığı öne sürülen iki şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Elmalık köyünde yaşayan İ.S'yi (70) telefonla görüşerek dolandırmaya çalışan 2 şüphelinin olduğu bilgisine ulaştı. JASAT ekibi, İ.S'nin telefonuna gelen şifreyi dolandırıcıların istediği anda olaya müdahale ederek, dolandırılmasını engelledi. Öte yandan alınan bilgiye göre JASAT ekibi, olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız Jandarma Elmalık Yalova Güncel Haberler Son Dakika

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