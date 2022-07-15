Son dakika haberleri | YAKUP'UN ÖLDÜĞÜ EYP PATLAMASINDA İHMAL OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | YAKUP'UN ÖLDÜĞÜ EYP PATLAMASINDA İHMAL OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberler... ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde orman yolu yapımı sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Yakup Serçe'nin (13) öldüğü, akrabası S.S.'nin (17) ise yaralandığı olayda ihmal olup olmadığına yönelik soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde orman yolu yapımı sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Yakup Serçe'nin (13) öldüğü, akrabası S.S.'nin (17) ise yaralandığı olayda ihmal olup olmadığına yönelik soruşturma başlatıldı.

Gazipaşa'ya bağlı Akoluk Mahallesi Dere Kışla mevkisinde dün öğle saatlerinde orman yolu açılması işini yapan taşeron firmanın çalışanları, güzergah üzerindeki kayayı el yapımı patlayıcı kullanarak kaldırmak istedi. Hazırlanan patlayıcının infilak etmesi sonucu olay yerinde bulunan ve şirket sahibinin oğlu olduğu öğrenilen Yakup Serçe ile akrabası S.S. yaralandı. Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Yakup Serçe hayatını kaybetti, S.S. ise tedaviye alındı.

Olayla ilgili Gazipaşa Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Olayda ihmal olup olmadığı araştırılırken Yakup Serçe'nin babası ve yol yapım çalışmalarını yapan şirketin sahibi O.S. savcılıkta ifade verdi. O.S. ifadesinden sonra serbest bırakıldı. 7'nci sınıf öğrencisi Yakup Serçe ise Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde toprağa verildi.

Öte yandan bölgede birden fazla patlamaya hazır EYP olduğunu tespit eden jandarma, çevreyi güvenlik çemberine aldı. Antalya'dan profesyonel imha timinin bölgenin güvenli hale getirilmesi için çalışma başlattığı da belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title