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Son dakika haberi... Yabancı uyrukluların tekme tokat kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Arnavutköy'de yabancı uyruklu iki grubun kavgası cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy'de yabancı uyruklu iki grubun kavgası cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kavga da iki grubun birbirine kaldırım taşı ile saldırdığı görüldü.

Kavga, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu iki grup yolda önce tartışmaya başladı daha sonra kavga etmeye başladı. Birbirine tekme, tokat ve kaldırım taşları ile saldıran grup başka bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kavga esnasında bazı kişilerin çayırlık alana düştüğü de görüldü.

(Batuhan Toprak-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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