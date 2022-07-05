Son dakika haberleri | Voleybol oynarken kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti Son dakika habere göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde arkadaşlarıyla voleybol oynarken kalp krizi geçiren coğrafya öğretmeni yaşamını yitirdi. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde arkadaşlarıyla voleybol oynarken kalp krizi geçiren coğrafya öğretmeni yaşamını yitirdi. Yunusemre Mahallesi'ndeki Hasan Tekin Ada Anadolu Lisesi'nin kapalı spor salonunda dün akşam arkadaşlarıyla voleybol oynayan coğrafya öğretmeni Gökhan Bozkale (42), fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bozkale'yi Pamukkale Üniversitesi Hastanesine götürdü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Bozkale, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. AA / Ali Bilge - Güncel Kalp Krizi Pamukkale voleybol Denizli Güncel Haberler Son Dakika

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