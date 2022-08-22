Son dakika haberleri! Van'daki terör operasyonlarında 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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Bir son dakika haberine göre Van'da terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Van'da terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, 15-21 Ağustos'ta yapılan operasyonlarda 3 PKK/KCK ve bir FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel