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Son dakika haberleri! Van'daki terör operasyonlarında 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı

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Son dakika haberleri! Van'daki terör operasyonlarında 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Bir son dakika haberine göre Van'da terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Van'da terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 15-21 Ağustos'ta yapılan operasyonlarda 3 PKK/KCK ve bir FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel

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