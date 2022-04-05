Son dakika... Kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara takıldı - Haberler

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Son dakika... Kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara takıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Van'da meydana gelen kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara takıldı.

Van'da meydana gelen kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara takıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilimizde meydana gelen 2 ayrı "Kapkaç ve iş yerinden hırsızlık" olaylarıyla ilgili yapılan ayrıntılı kamera incelemeleri sonucunda 1 adet cep telefonu ile iş yerinden çalınan muhtelif malzemeler ele geçirilmiş olup sahiplerine teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(İHA)

Son dakika... Kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara takıldı

Son dakika... Kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara takıldı

Son dakika... Kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara takıldı

Son dakika... Kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara takıldı

Son dakika... Kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara takıldı

Son dakika... Kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara takıldı

Son dakika... Kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara takıldı

Son dakika... Kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara takıldı

Son dakika... Kapkaç ve hırsızlık olayı kameralara takıldı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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