Son dakika haberleri! Van'da "torbacı" operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
AA - Necat Hazar - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı.
Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, ekiplerce 24-30 Mart'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 18 kilo 403 gram eroin, 16 kilo 9 gram esrar ve 2,56 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 kişi hakkında "uyuşturucu satmak", 4 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.
AA / Necat Hazar - Güncel