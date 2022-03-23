Son dakika haberleri... Van'da "torbacı" operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı - Haberler

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Son dakika haberleri... Van'da "torbacı" operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

AA - Necat Hazar - Güncel
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Son dakika haberleri... Van'da

Son dakika haberleri: Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı.

VAN (AA) - Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, ekiplerce 17-23 Mart'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 26,8 gram eroin, 111,73 gram sentetik uyuşturucu, 2,8 gram Afyon sakızı, 2,28 gram esrar ve 9 uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 kişi hakkında "uyuşturucu satmak", 9 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Son dakika haberleri... Van'da torbacı operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

AA / Necat Hazar - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Van, Güncel, Haberler

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