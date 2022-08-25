Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Van'da ot yığınında çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Son dakika haberleri! Van'da ot yığınında çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre Van'ın Özalp ilçesinde ot yığınında çıkan yangın söndürüldü.

Van'ın Özalp ilçesinde ot yığınında çıkan yangın söndürüldü.

Yarımkaya Mahallesi'nde Fahrettin Genez'e ait ot yığınlarında akşam saatlerinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin haber vermesi üzerine mahalleye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp İlçe Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti.

Evlere sıçramadan söndürülen yangında ot yığınları zarar gördü.

Kaynak: AA / Hakan Sarı - Güncel

Hisarcık Özalp Van Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title