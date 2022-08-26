Son dakika haberleri | VAN'DA KAÇAK GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS, TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI; 1 ÖLÜ, 13 YARALI

VAN'ın Gevaş ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 1 kadın hayatını kaybederken, 2 kişi ile minibüste bulunan 11 kaçak göçmen yaralandı. Kazadan sonra kaçan minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Van merkeze yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Gevaş ilçesi kavşağında meydana geldi. Kaçak göçmenleri taşıyan ve Bitlis istikametine giden 72 ED 382 plakalı minibüs, kavşakta 06 U 7803 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunanlardan ismi öğrenilemeyen 1 kadın hayatını kaybederken, 2 kişi ile minibüste bulunan 11 kaçak göçmen yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 13 kişi Van'daki çeşitli hastanelere kaldırılırken, olaydan sonra kaçan minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (DHA)