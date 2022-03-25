Son dakika haberleri... Van'da işçi servisi kazasında yaralanan 15 kişiden 12'si taburcu oldu

VAN'da, fabrika işçilerinin taşındığı minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 15 kişiden 12'si taburcu edilirken, 3 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaza, dün akşam kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Gevaş ilçesine bağlı Uysal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ayakkabı fabrikasında çalışan işçilerin taşındığı minibüs, Bitlis'ten Van'a seyir halindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, minibüsteki 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Van'daki hastanelere kaldırdı. Tedavileri tamamlanan yaralılardan 12'si, bugün taburcu edilirken, 3 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.