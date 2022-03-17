Uyuşturucu ve sahte içki operasyonları: 27 gözaltı - Haberler

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Uyuşturucu ve sahte içki operasyonları: 27 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Uyuşturucu ve sahte içki operasyonları: 27 gözaltı

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda uyuşturucu madde ve sahte içki ele geçirilerek 19 olayda toplam 27 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda uyuşturucu madde ve sahte içki ele geçirilerek 19 olayda toplam 27 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 3-16 Mart tarihleri arasında toplam 19 uyuşturucu olayında 27 şüpheli gözaltına alındı. Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada olayla ilgili, "Olaylarda 2219 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 7 bin adet dolu makaron, 98 gram kubar esrar maddesi, 138 gram metamfetamin, 19 litre etil alkol, 4 litre sahte votka, 2 adet tabanca ve 2 adet av tüfeği ele geçirilmiştir" denildi.

(İHA)

Uyuşturucu ve sahte içki operasyonları: 27 gözaltı

Uyuşturucu ve sahte içki operasyonları: 27 gözaltı

Uyuşturucu ve sahte içki operasyonları: 27 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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