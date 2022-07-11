Son dakika haberleri: Uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
AA - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamında Diyarbakır uygulama noktasında durdurulan otomobilde dedektör köpek Alex'in yardımıyla yapılan aramada 50,80 gram metamfetamin ele geçirildi.
Otomobilde bulunan F.Ö, F.K, A.Ç, B.N ve A.E.P. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan F.Ö. ve B.N. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
AA / Güncel