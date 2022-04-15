Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2'si kadın 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenicami ve Şeyhosman mahallelerinde 2 kadının uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi üzerine Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda, kadın şüpheliler G.K. ve P.Ö. ile M.S.C. gözaltına alındı.

Zanlıların evlerindeki aramada, 10 gram esrar ve 4 gram metamfetamin ile 51 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.