Üsküdar'daki ahşap binada yangın çıktı İstanbul Üsküdar'da ahşap binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İstanbul Üsküdar'da ahşap binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Alınan bilgiye göre, Beylerbeyi Şair Asaf Halet Çelebi Sokak'ta bulunan koruluk içeresindeki 2 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle koruda güvenlik önlemi alındı. AA / Güncel Güncel Haberler

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