Üsküdar'daki ahşap binada yangın çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üsküdar'daki ahşap binada yangın çıktı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

İstanbul Üsküdar'da ahşap binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul Üsküdar'da ahşap binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Beylerbeyi Şair Asaf Halet Çelebi Sokak'ta bulunan koruluk içeresindeki 2 katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın nedeniyle koruda güvenlik önlemi alındı.

AA / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title