Son dakika haberleri: Üsküdar'da su alarak batan teknedeki kazazedeler kurtarıldı - Haberler

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Son dakika haberleri: Üsküdar'da su alarak batan teknedeki kazazedeler kurtarıldı

AA - Adem Koç - Güncel
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Son dakika haberleri: Üsküdar'da su alarak batan teknedeki kazazedeler kurtarıldı

Son dakika haberi: Üsküdar'da Kuleli önlerinde su alarak batan teknedeki kazazedeler kurtarıldı.

Üsküdar'da Kuleli önlerinde su alarak batan teknedeki kazazedeler kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kuleli önlerinde su alarak batan teknedeki kazazedeler, KEGM-3 hızlı tahliye (can kurtarma) botumuzca alınarak Harem'de sağlık ekiplerine teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.

AA / Adem Koç - Güncel

Üsküdar su Güncel Haberler Son Dakika

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