Son dakika haberleri: Üsküdar'da su alarak batan teknedeki kazazedeler kurtarıldı
Son dakika haberi: Üsküdar'da Kuleli önlerinde su alarak batan teknedeki kazazedeler kurtarıldı.
Üsküdar'da Kuleli önlerinde su alarak batan teknedeki kazazedeler kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kuleli önlerinde su alarak batan teknedeki kazazedeler, KEGM-3 hızlı tahliye (can kurtarma) botumuzca alınarak Harem'de sağlık ekiplerine teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.
AA / Adem Koç - Güncel