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Son dakika haberleri | Uşak'taki şehit mezarları ziyaret edildi

AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Son dakika haberleri | Uşak'taki şehit mezarları ziyaret edildi

Gelen son dakika haberine göre Uşak'ta Ramazan Bayramı öncesinde Şekerevleri Şehitliği'nde tören düzenlendi.

UŞAK (AA) - Uşak'ta Ramazan Bayramı öncesinde Şekerevleri Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Şehit ailelerinin de katıldığı törende Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Törenin sonunda protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Törende Uşak Vali Vekili Muammer Balcı, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer'in yanı sıra siyasi parti temsilcileri yer aldı.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Ramazan Bayramı, Tören, Şehit, Uşak, Güncel, Haberler

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