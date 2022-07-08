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Son dakika haberleri... Uşak'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü

AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Son dakika haberleri... Uşak'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü

Son dakika haberine göre Uşak'ta akraba iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Uşak'ta akraba iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Ortaköy'de daha önceden husumetli oldukları belirtilen akraba iki grup arasında çıkan kavgada silahlarla ateş edildi.

Kavgada vücuduna mermilerin isabet ettiği Ertuğrul T. (49) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ertuğrul T, kurtarılamadı.

Kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

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