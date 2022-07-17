Son dakika haberleri: Uşak'ta çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen işçi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Uşak'ta çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen işçi öldü

AA - Orhan Sunal - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: Uşak'ta çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen işçi öldü

Son dakika haberler: Uşak'ın Banaz ilçesinde çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen inşaat ustası hayatını kaybetti.

Uşak'ın Banaz ilçesinde çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen inşaat ustası hayatını kaybetti.

Adnan Menderes Caddesi'nde bir inşaatın üçüncü katında kalıp çalışması yapan 61 yaşındaki Hüseyin Erdoğan, dengesini kaybederek zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Erdoğan'ın cenazesi Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Orhan Sunal - Güncel

Hüseyin Erdoğan Banaz Uşak Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title