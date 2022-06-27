Son dakika haberleri | Uşak merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 10 kişi yakalandı Edinilen son dakika haberine göre Uşak merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Uşak merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında çalışma başlattı. Ekiplerce, Uşak, İstanbul, Manisa, Ankara, Balıkesir ve Eskişehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, yasa dışı bahis oynanmasına ortam ve imkan sağladığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA / Mehmet Çalık - Güncel Siber Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü Uşak Güncel Haberler Son Dakika

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