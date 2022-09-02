Son dakika haberleri! Urla'daki market yangınında hasar oluştu Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre Urla ilçesinde bir markette çıkan yangında hasar meydana geldi. Urla ilçesinde bir markette çıkan yangında hasar meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gülbahçe'deki Karapınar Caddesi'ndeki Kaynaktur Sitesinin marketinde yangın çıktığı ihbarı üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri bölgeye gitti. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Markette hasar meydana geldi. Güncel Kaynak: AA / Tezcan Ekizler İtfaiye İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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