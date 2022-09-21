Son dakika haberleri! Ürdün'de hastanede yangın: 2 yaralı Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre - Ürdün'de hastanede yangın: 2 yaralı Ürdün'ün Petra kentinde bir hastanede çıkan yangında 2 kişi yaralandı. - Ürdün'de hastanede yangın: 2 yaralı AMMAN - Ürdün'ün Petra kentinde bir hastanede çıkan yangında 2 kişi yaralandı. Ürdün'ün Petra kentindeki Queen Rania Al Abdullah Hastanesi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yetkililer yangında 2 sağlık personelinin yaralandığını bildirdi. Yangın nedeniyle hastanenin çocuk bölümü tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah İtfaiye Ürdün Güncel Haberler Son Dakika

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