Son dakika haberleri! Ürdün'de hastanede yangın: 2 yaralı
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Son dakika gündem haberine göre - Ürdün'de hastanede yangın: 2 yaralı Ürdün'ün Petra kentinde bir hastanede çıkan yangında 2 kişi yaralandı.
- Ürdün'de hastanede yangın: 2 yaralı
AMMAN - Ürdün'ün Petra kentinde bir hastanede çıkan yangında 2 kişi yaralandı.
Ürdün'ün Petra kentindeki Queen Rania Al Abdullah Hastanesi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yetkililer yangında 2 sağlık personelinin yaralandığını bildirdi. Yangın nedeniyle hastanenin çocuk bölümü tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Güncel