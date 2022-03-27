Son dakika haberleri... Ünye'de motosiklet sürücüsü kazada yaralandı
AA - Hacer Öztürk - Güncel
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Son dakika gündem haberi: Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
ÜNYE, ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ünye Devlet Sahil Yolu Ortayılmazlar Mahallesi Yalı mevkisinde, Ceyhun Y'nin kullandığı motosiklet, emniyet şeridinde duran Gökay Y. yönetimindeki 55 AEG 295 plakalı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan Ceyhun Y, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.
AA / Hacer Öztürk - Güncel