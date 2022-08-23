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Son dakika haberleri | UNICEF: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaklaşık 1000 çocuk öldü veya yaralandı

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Son dakika haberleri | UNICEF: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yaklaşık 1000 çocuk öldü veya yaralandı

Son dakika habere göre BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Rusya'nın Ukrayna'ya karşı 24 Şubat'ta başlattığı savaşta bugüne kadar yaklaşık 1000 çocuğun öldüğünü veya yaralandığını bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Rusya'nın Ukrayna'ya karşı 24 Şubat'ta başlattığı savaşta bugüne kadar yaklaşık 1000 çocuğun öldüğünü veya yaralandığını bildirdi.

Bu, günde ortalama 5'ten fazla çocuğun öldüğü veya yaralandığı anlamına geliyor.

UNICEF Genel Direktörü Catherine Russel, "Bunlar sadece Birleşmiş Milletlerin doğrulayabildiği sayılar. Gerçek sayının çok daha yüksek olduğuna inanıyoruz. Çocuk kayıplarının çoğuna patlayıcı silahların kullanımı neden oldu." dedi.

UNICEF'e göre ayrıca, her 10 okuldan 1'inin savaşta hasar gördüğünü veya yıkıldığı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

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