Son dakika haberleri... Ümraniye'de, Polis maskotu 'Cesur' çocuklarla buluştu

Bir son dakika haberine göre Ümraniye'de, Polis maskotu 'Cesur' çocuklarla buluştuİSTANBUL İstanbul Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'de, uyum haftası çerçevesinde yüz yüze eğitime başlayan anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencileriyle buluştu.

Ümraniye'de, Polis maskotu 'Cesur' çocuklarla buluştu

İSTANBUL İstanbul Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'de, uyum haftası çerçevesinde yüz yüze eğitime başlayan anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencileriyle buluştu.

İstanbul Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'de uyum haftası çerçevesinde yüz yüze eğitime başlayan anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencileriyle buluştu. Çocukların ilk gün heyecanına ortak olan polis maskotu 'Cesur' onlara hediyeler verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte anaokulu ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri uyum haftası çerçevesinde bugün yüz yüze eğitime başladı. Bu çerçevede sabahın erken saatlerinde öğrenciler velileriyle birlikte okullara geldi. Uyum haftası çerçevesinde İstanbul Emniyeti Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugüne özel hazırlanan maskot polis 'Cesur' Ümraniye'de İnkılap İlkokulu bahçesinde çocukları karşıladı. maskot 'Cesur' okula başlayan çocuklara hediyeler verdi. Okul bahçesinde velilerinden ayrılan çocuklar daha sonra maskot polis 'Cesur' çocuklarla birlikte sıraya girdi. Okulun ilk gününde minik öğrencilerin heyecanına ortak olan 'Cesur' ilk zilin çalmasıyla birlikte çocukları öğretmenleriyle birlikte sınıflarına uğurladı. Uyum haftası çerçevesinde bugün ilk defa okula başlayan çocukların ise oldukça heyecanlı olduğu bazı çocukların ise ağladığı görüldü.

"Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz"

Çocuğu okula başlayan veli Gönül Dursun, "Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Bugün ilk günümüz, heyecanla bekliyoruz. Maskot polisi de çok beğendik. Oğlum Aras çok beğendi." dedi